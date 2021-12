F. C. Porto perde diante do Atlético e diz adeus à Champions

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa azul e branca perdeu (1-3), esta terça-feira, no Estádio do Dragão, frente ao Atlético de Madrid e disse adeus à Liga dos Campeões. Griezmann, Correa, Rodrigo de Paul e Sérgio Oliveira marcaram os golos. Portistas vão continuar nas competições europeias, mas na Liga Europa.

Era um jogo decisivo e que prometia ser de cortar a respiração, mas acabou com a desilusão portista, com um resultado cruel. Os azuis e brancos disseram adeus à Liga dos Campeões depois de perderem diante do Atlético de Madrid, que juntamente com o Liverpool segue para a fase de grupos da Liga milionária. Para carimbar a passagem à fase a eliminar, a equipa de Sérgio Conceição tinha de vencer ou, em caso de empate, contar com a "ajuda" do Milan, que não podia vencer na receção ao Liverpool.

O jogo começou bem para os azuis e brancos, que entraram fortes e começaram cedo a ameaçar a baliza de Oblak - Taremi foi o mais perigoso - e dominaram a primeira parte mas os golos acabaram por surgir apenas na segunda. Já sem Suarez em campo, que saiu lesionado nos primeiros minutos, Griezmann inaugurou o marcador aos 56 minutos, na sequência de um pontapé de canto.

Depois de aberto o marcador, o jogo ficou marcado por duas expulsões e alguma confusão. Primeiro, ao minuto 67, Carrasco viu cartão vermelho depois de agredir Otávio. Ao minuto 72, Wendell acabou por ir para o balneário mais cedo, após uma confusão com Cunha.

Com as duas equipas reduzidas a dez jogadores, Correa, aos 90 minutos, depois de um contra-ataque rápido, e Rodrigo de Paul, ao aproveitar um erro de Mbemba, acabaram com o sonho do F. C. Porto, que ainda reduziu a desvantagem aos 90+5, por Sérgio Oliveira, que marcou de grande penalidade. Com esta derrota, os portistas terminam a fase de grupos no terceiro lugar e seguem para a Liga Europa. No outro jogo do grupo B, o Liverpool venceu (2-1) o Milan. Tomori, Mohamed Salah e Origi marcaram os golos do jogo.