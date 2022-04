F. C. Porto perde diante do Braga e adia entrega do título

O Braga venceu (1-0), esta segunda-feira, o F. C. Porto em jogo da 31.ª jornada da Liga. Ricardo Horta marcou o golo dos minhotos, adiou a entrega do título e acabou com a invencibilidade dos azuis e brancos.

Mais de 50 jogos depois - 58, mais precisamente - o F. C. Porto voltou a provar o sabor da derrota na Liga. A equipa de Sérgio Conceição perdeu (0-1) diante do Braga, que está época já venceu aos "três grandes", e adiou ainda a possibilidade de uns festejos antecipados de campeão.

O único golo do encontro foi marcado na segunda parte. Abel Ruiz recebeu um passe longo de Al Musrati, correu até à área e cruzou para Ricardo Horta, que acabou por encostar a bola para o fundo da baliza de Diogo Costa com a anca.

Com este resultado, o Sporting de Braga chegou aos 59 pontos, assegurando definitivamente o quarto posto na Liga, enquanto o F. C. Porto lidera o campeonato, com 82 pontos, mais nove do que o Sporting, que fecha a jornada ainda esta segunda-feira em casa do Boavista.

Veja o golo e os casos: