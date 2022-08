F. C. Porto perde diante do Rio Ave em Vila do Conde

O F. C. Porto perdeu (3-1), este domingo, em Vila do Conde, diante do Rio Ave em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Taremi falhou uma grande penalidade e Aziz brilhou com um bis e uma assistência.

Surpresa em Vila do Conde. O F. C. Porto somou a primeira derrota da época em Vila do Conde, num jogo em que os golos dos vilacondenses foram todos marcados na primeira parte.

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 22 minutos, com Aziz a aproveitar da melhor forma uma assistência de Costinha. Poucos minutos depois - já Evanilson tinha visto um golo ser-lhe anulado - o Rio Ave ampliou a vantagem com Aziz a cruzar para Pedro Amaral, que só teve de encostar. Ainda antes do intervalo, outra vez Aziz, com o atleta a bisar e a deixar a equipa de Vila do Conde com uma vantagem confortável ao intervalo.

Na segunda parte, a equipa azul e branca reduziu, já nos descontos. Pepê recuperou sobre Boateng, cruzou e Toni Martínez, de cabeça, fechou a contagem.

Com este desaire, o clube azul e branco fica a um ponto do líder Sporting de Braga e em igualdade com o Benfica, que tem em atraso a receção ao Paços de Ferreira, marcada para terça-feira, e o Portimonense, todos com nove, enquanto o Rio Ave sobe ao grupo dos 10.ºs classificados, com quatro pontos.

Veja os golos e os casos: