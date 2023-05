F. C. Porto perde dois jogadores em dois minutos

Otávio e Marcano vão falhar o encontro de domingo frente ao Casa Pia por acumulação de amarelos, tendo sido ambos admoestados em três minutos diante do Arouca.

Más notícias para Sérgio Conceição. Otávio e Marcano vão falhar a próxima jornada do campeonato, diante do Casa Pia, no domingo, por acumulação de cartões amarelos, visto na partida desta segunda-feira diante do Arouca.

A dupla portista foi amarelada num espaço de dois minutos. Otávio viu o cartão amarelo após uma falta sobre Mujica aos 31 minutos, enquanto Marcano foi admoestado por ter agarrado Antony no centro do terreno aos 33 minutos.

Assim, na reta final do campeonato, Sérgio Conceição não vai poder contar com Otávio e Marcano para a receção ao Casa Pia, no domingo, às 20.30 horas, depois de já não ter podido contar com Uribe para o jogo desta segunda-feira contra o Arouca.