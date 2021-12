F. C. Porto perde e fica fora da UEFA Youth League

Hoje às 16:58 Facebook

Vitória dos espanhóis atira os portistas para fora da UEFA Youth League. Atlético de Madrid vence confronto direto com os dragões pela diferença de golos.

Os portistas disseram adeus à UEFA Youth League após o desaire caseiro com o Atlético de Madrid, por 2-1. Num jogo marcado pelas difíceis condições climatéricas, os espanhóis adiantaram-se cedo no marcador, por Kostis, tendo o 1-0 se mantido até ao intervalo.

A abrir o segundo tempo, Diogo Abreu, na conversão de uma grande penalidade, igualou a partida, reacendendo as esperanças portistas em continuar em prova na Champions dos mais novos. Só que, pouco depois, Carlos Martín voltou a marcar pelos colchoneros, que conseguiram segurar a magra vantagem até final.

Em tempo de compensação, David Vinhas ficou muito perto do empate, que valeria a continuidade em prova aos portistas, mas rematou por cima.

O grupo B da Youth League foi ganho pelo Liverpool, com 11 pontos, que empatou com o Milan (1-1) na última ronda da fase inicial da prova. A um ponto de distância ficaram Atlético de Madrid e F. C. Porto, com vantagem no confronto direto para os espanhóis.