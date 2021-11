F. C. Porto perde em casa com o PSG para a Champions

JN Hoje às 21:28 Facebook

O F. C. Porto saiu derrotado, esta noite de quinta-feira, do encontro com os franceses do PSG, por 38-30, na oitava jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões estiveram melhor do que na partida em Paris, mas ainda assim foi insuficiente para travar o maior poderia dos gauleses, que são candidatos a vencer a competição.

Ao intervalo os azuis e brancos perdiam por 23-15.

Os dragões ocupam a sétima posição, com cinco pontos, fruto de duas vitórias, um empate e cinco derrotas, num grupo liderado pelos polacos do Kielce, com 14 pontos.