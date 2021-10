JN Hoje às 21:48 Facebook

O F. C. Porto somou esta quinta-feira a segunda derrota no Grupo B da Liga dos Campeões de andebol, ao ceder, em casa, frente aos húngaros do Veszprém, por 30-23, em jogo da quarta jornada.

Os dragões apanharam pela frente uma das melhores equipas europeias e, apesar de tentarem equilibrar, o adversário conseguiu estar sempre por cima da partida.

Ao intervalo os dragões já perdiam por seis golos (10-16), uma desvantagem que não conseguiram anular no segundo tempo.