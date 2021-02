F. C. Porto perde na Hungria para a Champions

JN/Agências Hoje às 20:24 Facebook

Um F. C. Porto abaixo do potencial saiu derrotado por 35-31 da visita ao MOL Szeged, da Hungria, mantendo, provisoriamente, o quinto lugar no grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

Face às mudanças, operadas esta semana, nas regras da competição - passam todas as oito equipas dos dois grupos, que jogam cruzadas nos oitavos de final - o desaire pouco altera nas aspirações azuis e brancas.

Dois dias depois de perder na Polónia frente ao poderoso Kielce (32-30), os dragões voltaram a começar muito mal e aos 12 minutos já perdiam por quatro golos, com 7-3.

Com maior desgaste físico, por terem menos dias de descanso, os portuenses permitiram ataques fáceis, pois revelaram débil capacidade de recuperação defensiva: valeu para evitar maiores diferenças a boa exibição do guarda-redes macedónio Nicola Mitrevski.

Rui Silva, com seis golos, foi o melhor entre os portuenses, enquanto Jonas Kallman, com sete, foi o mais concretizador do desafio.

Na classificação, lidera o Kielce, com os mesmos 15 pontos em nove jogos do Flesnburg, seguindo-se o Meshkov Brest, com nove pontos (10 jogos), o PSG, com oito (sete), e o F. C. Porto, em quinto, também com oito (11), enquanto o adversário tem sete, mas menos três encontros.

Com a alteração decretada pela Federação Europeia de Andebol, as oito equipas de cada um dos dois grupos seguem em frente, o que não acontecia no formato vigente, em que os dois últimos eram afastados, os dois primeiros passavam diretamente aos quartos e as restantes quatro jogavam em play-off com formações do outro grupo pelas restantes vagas.

Os oitavos de final jogam-se a 6 e 7 de março e 13 e 14 de março, enquanto a final a quatro será a 29 e 30 de maio, em Budapeste.