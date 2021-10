F. C. Porto perde na Hungria para a Taça da Europa

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto iniciou, esta quarta-feira, a participação na fase de grupos da Taça da Europa de basquetebol com uma derrota na Hungria, ante o Szolnok, por 81-64.

O jogo, do grupo H da competição, era liderado pelo F. C. Porto ao intervalo por 39-36, depois de os 'dragões' atingirem uma vantagem máxima de nove pontos.

A segunda parte, sobretudo o quarto e derradeiro período, ficou marcada pela recuperação dos húngaros, que atingiram no final um avanço de 17 pontos, dificilmente imaginável ao intervalo.

A formação portuguesa ressentiu­­-se especialmente da perda do seu jogador neerlandês, Charlon Kloof, até ao momento da saída essencial na construção do jogo.

O norte-americano Max Landis, melhor marcador do jogo, esteve impecável no ataque do FC Porto, com 19 pontos, incluindo cinco triplos. Do lado da formação da casa, chegaram aos 18 pontos os croatas Marijan Cakarun e Roko Badzim.

No outro encontro do grupo, os polacos do Legia Varsóvia venceram em casa dos romenos do CSM CSU Oradea por 76-66.

Também hoje e para a mesma competição, o Sporting defronta os belgas do Giants Antuérpia no grupo F, enquanto o Benfica perdeu na terça-feira por 78-73 com o Heroes Den Bosch, dos Países Baixos.