F. C. Porto permite empate nos últimos segundos com ucranianos Motor Zaporozhye

O F. C. Porto desperdiçou este sábado a oportunidade de se "colar" na liderança do grupo B na Liga dos Campeões de andebol, ao deixar o Motor Zaporozhye empatar 35-35 nos últimos segundos, em jogo da quinta jornada.

Num jogo disputado no Dragão Arena e que o F. C. Porto parecia ter totalmente controlado, a surpresa surgiu na segunda parte, quando os ucranianos, sem pontos na Liga dos Campeões até este encontro, conseguiram virar o ritmo do marcador por algumas ocasiões.

Os 'azuis e brancos' estiveram toda a primeira parte na frente do marcador, ainda que com vantagens curtas e máximo de três pontos, mas, se a distância pontual podia não ser grande, já a segurança na baliza foi uma constante, com Alfredo Quintana a fazer excelentes intervenções.

O HC Motor Zaporozhye só conseguiu a primeira igualdade exatamente no último minuto do primeiro tempo, com o guarda-redes russo da equipa ucraniana a marcar de baliza a baliza.

Na segunda parte, o primeiro golo pertenceu à formação visitante, mas o F. C. Porto foi tentando suster a entrada forte do HC Motor Zaporozhye, evitando sempre que este tivesse uma vantagem superior a um ponto, tendo mesmo conseguido virar o marcador a seu favor.

Mas, além da fome de pontos, os ucranianos trouxeram a Magnus Andersson outra dor de cabeça: Pukhouski, o central bielorrusso, marcou 12 golos e foi o grande 'motor' da equipa, levando-a praticamente às costas e, a oito segundos do final do encontro, surgiu o golo do empate.

Ficha de Jogo:

Jogo no Dragão Arena, no Porto.

F. C. Porto - HC Motor Zaporozhye, 35-35.

Ao intervalo: 15-15.

Sob a arbitragem de Jesper Kirkholm Madsen e Henrik Mortensen, da Dinamarca, as equipas alinharam e marcaram:

F. C. Porto (35): Alfredo Quintana, Djibril M'Bengue, Aléxis Borges (6), Rui Silva (2), Daymaro Salina (2), António Areia (7), André Gomes (8), Yuan Balasquez (1), Miguel Martins (3), Angel Hernández (2), Diogo Branquinho (3), Víctor Iturriza e Fábio Magalhães (1).

Treinador: Magnus Andersson.

HC Motor Zaporozhye (35): Victor Kireev (1), Aidenas Malasinskas (3), Zakhar Denysov (2), Dmytro Doroshchuk (2), Artem Kozakevych (2), Pavlo Gurkovsky, Stanislav Zhukov (2), Maxim Babichev (1), Barys Pukhouski (12), Vladyslav Dontsov (3), Dener Jaanimaa (1), Mateusz Kus e Igor Soroka (6).

Treinador: Evgeny Budko.

Marcha do marcador: 2-0 (05 minutos), 4-2 (10), 7-5 (15), 10-9 (20), 13-10 (25), 15-15 (intervalo), 19-19 (35), 23-22 (40), 26-25 (45), 29-29 (50), 33-33 (55) e 35-35 (final).

Assistência: 1.465 espetadores.