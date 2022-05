F. C. Porto pode ser campeão na Luz mas entrega do troféu será no Dragão

JN Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Regulamento das competições da Liga esclarece questão. Com o 30.º título de campeão nacional sob ponto de mira, portistas procuram, no próximo sábado, a 100.ª vitória em clássicos com o Benfica.

O F. C. Porto está a um ponto de distância de conquistar a Liga e pode garantir o título no Estádio da Luz, casa do eterno rival Benfica, onde já celebrou a conquista de um campeonato nacional, em 2011.

Caso o cenário se concretize, a entrega do troféu não ocorrerá no reduto das águias. Tal como especifica o regulamento de competições da Liga, a taça "será entregue, em cerimónia oficial, ao clube que se sagre campeão da competição no seu Estádio, independentemente do jogo em que o clube se sagre campeão ter ou não lugar na última jornada da competição".

Assim, se os dragões pontuarem no Estádio da Luz, o jogo com o Estoril, da última jornada da atual edição da Liga, deverá ser o momento escolhido para a entrega do troféu de campeão.

A um pequeno passo de conquistar o 30.º título nacional da sua história, o F. C. Porto encara o jogo na Luz com mais um aliciante.

Em caso de vitória, será a centésima dos dragões em clássicos com o Benfica, num total de 249 jogos em todas as competições. Até este momento, há 99 triunfos para os portistas, 88 das águias e 62 empates.