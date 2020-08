F. C. Porto procura a 25.ª dobradinha do futebol português

Nuno Barbosa Hoje às 20:25 Facebook

Conquistar campeonato e Taça de Portugal na mesma época não é para todos. O F. C. Porto poderá celebrar esse feito, na noite deste sábado, caso vença a final da prova rainha, frente ao Benfica, no Estádio de Coimbra.

O Benfica conquistou 11 dobradinhas, o F. C. Porto sete e o Sporting seis. Se os azuis e brancos vencerem, esta noite, os encarnados, essa será a 25.ª dobradinha da história do futebol português.



A última foi conquistada precisamente pelo Benfica, em 2016/17. O F. C Porto não celebra essa dupla vitória desde 2010/11. O Sporting há quase duas décadas, desde 2001/02.

Sérgio Conceição, que nunca venceu esta prova como treinador e já perdeu duas finais, e a sua equipa têm, assim, uma motivação extra para esta partida com o Benfica, que luta pelo segundo troféu da época, depois de ter ganho a Supertaça logo a abrir.

Confira, agora, as épocas, equipas e treinadores que conquistaram a dobradinha no futebol português:

1940/41: Sporting, Joseph Szabo (Hungria)

1942/43: Benfica, Janos Biri (Hungria)

1947/48: Sporting, Cândido de Oliveira (Portugal)

1953/54: Sporting, Joseph Szabo (Hungria)

1954/55: Benfica, Otto Glória (Brasil)

1955/56: F. C. Porto, Dorival Yustrich (Brasil)

1956/57: Benfica, Otto Glória (Brasil)

1963/64: Benfica, Lajos Czeizler (Hungria)

1968/69: Benfica, Otto Glória (Hungria)

1971/72: Benfica, Jimmy Hagan (Inglaterra)

1973/74: Sporting, Mário Lino (Portugal)

1980/81: Benfica, Lajos Baroti (Hungria)

1981/82: Sporting, Malcolm Allison (Inglaterra)

1982/83: Benfica, Sven-Goran Eriksson (Suécia)

1986/87: Benfica, John Mortimore (Inglaterra)

1987/88: F. C. Porto, Tomislav Ivic (ex-Jugoslávia)

1997/98: F. C. Porto, António Oliveira (Portugal)

2001/02: Sporting, Laszlo Boloni (Roménia)

2002/03: F. C. Porto, José Mourinho (Portugal)

2005/06: F. C. Porto, Co Adriaanse (Holanda)

2008/09: F. C. Porto, Jesualdo Ferreira (Portugal)

2010/11: F. C. Porto, André Villas-Boas (Portugal)

2013/14: Benfica, Jorge Jesus (Portugal)

2016/17: Benfica, Rui Vitória (Portugal)