F. C. Porto, PSG e Bayern com pressa para serem campeões

Para além dos dragões, também o clube francês e o colosso da Baviera podem confirmar a conquista dos respetivos títulos na próxima jornada, sendo os primeiros a serem campeões nas principais ligas europeias.

Não é só em Portugal, mais concretamente no Estádio do Dragão, que estão em marcha os preparativos para as celebrações da conquista do título de campeão. Para além do F. C. Porto, também o Paris Saint-Germain e o Bayern Munique podem estar a uma vitória de se sagrarem campeões, embora só os bávaros dependam deles próprios para fazerem a festa antecipada. Os campeões austríacos e turcos também estão quase definidos.

Entre os principais campeonatos da Europa, o português, o francês e o alemão são os que têm o fim mais à vista no que à luta pelo título diz respeito. A Ligue 1 está condenada a ficar fechada já na próxima quarta-feira, embora ao Paris Saint-Germain não chegue ganhar, ou empatar, o respetivo jogo frente ao Angers: a reconquista do título francês, nas mãos do Lille desde a época passada, só acontece se a equipa de Mbappé, Messi, Neymar e companhia fizer um resultado melhor do que o Marselha, segundo classificado.