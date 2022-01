F. C. Porto quebra recordes na Europa

Vasco Samouco Hoje às 10:15 Facebook

Registo de 14 vitórias consecutivas da equipa de Sérgio Conceição é insuperável nos restantes campeonatos. Man. City ia em 12, mas empatou.

Nem Bayern Munique, nem Paris Saint-Germain, nem Manchester City, nem Real Madrid ou Inter de Milão. Encontrar outra equipa capaz de acompanhar a vertigem vitoriosa do F. C. Porto é uma tarefa condenada ao fracasso. Os dragões estão numa série de resultados que não tem paralelo em nenhum dos outros campeonatos europeus e só na Bósnia e na Ucrânia há quem possa aspirar a algo semelhante. À falta de concorrência externa, Sérgio Conceição e companhia lutam contra eles mesmos, precisando de mais três vitórias para fixarem a melhor série de resultados do clube no campeonato.

Não é à toa que já há quem fale do atual F. C. Porto como um dos grandes da história portista. Internamente, pelo menos, os dados assim o dizem. Em 19 jornadas, os dragões somam 17 vitórias, ainda não perderam (há 47 jogos que isso não acontece na Liga) e só desperdiçaram quatro pontos, devido aos empates com Marítimo e Sporting. São 14 vitórias seguidas, algo que só aconteceu em outras três ocasiões, sendo que uma delas, em 2010/11, se prolongou até à 16.ª. Ora, esse marco nunca esteve tão ameaçado e será igualado se Marítimo e Arouca também não forem capazes de parar Luis Díaz, Otávio, Taremi, Vitinha, Fábio Vieira, Evanilson... A histórica 17.ª vitória consecutiva pode acontecer frente ao Sporting.