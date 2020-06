F. C. Porto quer a retirada de Cláudia Santos do Conselho de Disciplina

Nuno Barbosa Ontem às 23:10 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de informação dos dragões, anunciou que o clube azul e branco entregou um requerimento na Federação Portuguesa de Futebol.

O F. C. Porto, informou o diretor Francisco J. Marques, no Porto Canal, fez chegar um requerimento ao presidente da Comissão Eleitoral da FPF, José Luís Arnaut, onde solicita a retirada de Cláudia Santos da candidatura à presidência do Conselho de Disciplina daquela entidade, na lista única encabeçada por Fernando Gomes. Para esse efeito, o F. C. Porto aponta ao artigo 7.º dos estatutos da FPF, que remete para o Código de Ética da FIFA. "Cláudia Santos é dar um trunfo ao polvo do Benfica", considera Marques.