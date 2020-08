F. C. Porto reage a má sorte das águias na UEFA Youth League

JN Hoje às 20:38 Facebook

Os azuis e brancos não perderam, esta terça-feira, a oportunidade de comentar a derrota do Benfica, que viu a equipa de sub-19 perder, pela terceira vez, a final da Liga Jovem da UEFA, ao ceder frente ao Real Madrid, por 3-2, em Nyon, na Suíça.

O clube partilhou nas redes sociais uma fotografia do momento da conquista do troféu no ano passado com a seguinte mensagem: "Recordar é viver. O F. C. Porto é o único clube português campeão europeu de sub-19. À primeira foi de vez".

As águias já tinham sido derrotadas em 2012/13 pelo Barcelona (3-0) e em 2016/17 pelos austríacos do Salzburgo (2-1) e voltaram agora a falhar o tão desejado título.

Mais sorte tiveram os portistas, que levaram para o Dragão o troféu na primeira presença na final da competição de sub-19, ao derrotarem o Chelsea, por 3-1.