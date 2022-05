F. C. Porto reage aos exames negativos da equipa de ciclismo

JN Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube azul e branco reagiu, esta quarta-feira, aos resultados dos exames realizados por toda a equipa de ciclismo e reforçou a confiança nos atletas.

Os resultados dos referidos testes antidoping saíram na terça-feira, deram negativo e, em comunicado, os dragões destacam a confiança que continuam a ter na W52-F. C. Porto e o mérito desportivo.

"Os resultados integralmente negativos dos testes antidoping realizados a todos os atletas da W52-F. C. Porto e a confirmação da completa regularidade dos respetivos passaportes biológicos são notícias positivas que justificam a confiança que o F. C. Porto deposita nos ciclistas e que abrem a perspetiva de continuidade do sucesso alcançado nos últimos oito anos", pode ler-se em comunicado.

Dez atletas da equipa azul e branca foram, no final de abril, constituídos arguidos no processo "Prova Limpa", no qual foi detido o antigo diretor desportivo, Nuno Ribeiro, e que investiga o uso de substâncias ilícitas suscetíveis de adulterar a verdade desportiva em provas do ciclismo profissional.

Depois de detido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, Nuno Ribeiro ficou com as medidas de coação de proibição do exercício de funções como diretor desportivo, sujeito a apresentações semanais às autoridades policiais e impedido de contactar outros arguidos no processo.

Também José Rodrigues, diretor desportivo da equipa sub-23 Fortunna-Maia e adjunto de Nuno Ribeiro na formação azul e branca, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) e ficou sujeito às mesmas medidas de coação. A investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.