F. C. Porto-Benfica transmido em canal aberto

JN Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A receção do F. C. Porto ao Benfica para os oitavos de final da Taça de Portugal está marcada para o dia 23 de dezembro, pelas 20.45 horas, e será transmitida na TVI.

Os encontros dos "oitavos" da prova rainha disputam-se ao longo de três dias, de 21 a 23 de dezembro, e terão todos transmissão televisiva.

A eliminatória abre com o Tondela-Estoril, no dia 21, pelas 18.45 horas (Canal 11), e encerra com o clássico no Dragão, dia 23, pelas 20.45 horas, que poderá ser acompanhado na TVI.

Eis o calendário dos oitavos de final:

21 de dezembro (terça-feira)

Tondela-Estoril (18.45 h - Canal 11)

Famalicão-Portimonense (20.45 h - SportTV)

22 de dezembro (quarta-feira)

Leça-Paredes (14 h - Canal 11)

Casa Pia-Sporting (20.45 h - TVI)

23 de dezembro (quinta-feira)

Mafra-Moreirense (14 h - Canal 11)

Rio Ave-Belenenses SAD (17 h - Canal 11)

Vizela-Braga (18.45 h - SportTV)

F. C. Porto-Benfica (20.45 h - TVI)