F. C. Porto recebe troféu de campeão na segunda-feira após jogo com Moreirense

O F. C. Porto vai receber o troféu de campeão nacional na segunda-feira, após a receção ao Moreirense, na 33.ª e penúltima jornada da prova, revelou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Naquele que será o primeiro jogo dos azuis e brancos após a conquista do título - e o último jogo da época em casa - os dragões vão levantar o troféu pela 29.ª ocasião na história do clube e receber as medalhas de campeão nacional relativas à época 2019/20", informa a LPFP, em curto comunicado.

O conjunto liderado por Sérgio Conceição consumou o êxito na quarta-feira com um triunfo por 2-0 sobre o Sporting, quando o cetro, a três rondas do fim, estava à distância de um só ponto.

Na cerimónia estarão presentes os presidentes do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, da LPFP, Pedro Proença, e da NOS, patrocinadora do evento, Miguel Almeida.