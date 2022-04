F. C. Porto: Recorde do ano do penta a seis golos de distância

Nuno A. Amaral Hoje às 20:42 Facebook

Dragões somam 79 tentos e ainda têm quatro jogos para ultrapassar os 85 marcados pela equipa de 1998/99, máximo do clube num campeonato com 34 jornadas

A goleada de 7-0 ao Portimonense permitiu à equipa de Sérgio Conceição chegar aos 79 golos na Liga, num registo que já é o quinto melhor da história dos dragões, se tivermos em conta os campeonatos disputados em 34 jornadas. O recorde do clube azul e branco pertence à equipa de 1998/99, treinada por Fernando Santos, que marcou 85 golos na época culminada com a conquista do inédito penta. Com quatro jogos ainda por disputar, diante de Braga, Vizela, Benfica e Estoril, essa marca de há 23 anos está agora em risco.

Para já, os 79 tentos ainda não são o registo mais elevado do F. C. Porto desde a chegada de Conceição ao cargo de treinador. Logo na primeira temporada do técnico ao leme, em 2017/18, os dragões marcaram 82 golos (tinham 73 à 30.ª jornada), colocando-se no terceiro lugar das equipas mais concretizadoras da história azul e branca em campeonatos com 34 jogos, atrás da já referida de 1998/99 e da de 1995/96 (84 golos, com Bobby Robson no comando técnico). À frente da equipa atual, encontra-se ainda a de 1996/97, treinada por António Oliveira, que marcou 80 golos.