F. C. Porto recorre do castigo de dois jogos à porta fechada

O F. C. Porto vai apresentar um recurso no Tribunal Central Administrativo do Sul para contestar o castigo de dois jogos à porta fechada que foi aplicado na sequência dos incidentes ocorridos no jogo frente ao Sporting, da 22.ª jornada de 2021/22.

O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou, esta terça-feira, a pena de dois jogos de interdição do Estádio do Dragão que havia sido aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estavam os incidentes ocorridos no final do clássico com os leões, que ficou conhecido como o caso dos "coletes azuis", por causa das supostas agressões de pessoas de apoio às ações promocionais da SAD do F. C. Porto a jogadores do Sporting.

O JN confirmou que os portistas avançam, agora, para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), mantendo-se ativa a suspensão da pena. Ou seja, o Estádio do Dragão poderá continuar a receber público até que o TCAS se pronuncie em definitivo.