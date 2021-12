F. C. Porto reduz lotação em jogos da equipa B, formação e modalidades

Hoje às 15:57 Facebook

Adeptos ficam dispensados de apresentar teste negativo à covid-19, desde que possuam certificado de vacinação ou de recuperação.

O F. C. Porto informou esta quinta-feira que vai reduzir a lotação para 5000 adeptos em jogos da equipa B e da formação, nos estádios do Olival e de Pedroso, ambos em Vila Nova de Gaia. Quanto às modalidades, a lotação do Dragão Arena para jogos de andebol, hóquei em patins, basquetebol e voleibol feminino foi reduzida para 1000 espectadores.

Assim, e tendo em conta a atualização da norma da DGS (máximo de 5000 pessoas em estádios e máximo de 1000 em pavilhões), os adeptos vacinados não serão obrigados a apresentar teste negativo à covid-19, mas apenas o certificado de vacinação completa ou certificado de recuperação.