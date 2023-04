F. C. Porto reduzido a dez vence o dérbi da Invicta

O F. C. Porto venceu, este domingo, o Boavista por 1-0, com um golo de grande penalidade de Taremi. Os dragões ficaram reduzidos a dez unidades depois de Marcano ter sido expulso. Azuis e brancos mantêm a distância de quatro pontos para o líder Benfica.

O F. C. Porto somou hoje a sexta vitória consecutiva para todas as competições ao bater o Boavista por 1-0, no dérbi da Invicta, com um golo de penálti de Taremi. Com este triunfo os dragões mantêm a distância de quatro pontos para o líder Benfica e de dois pontos para o terceiro classificado Braga.

No primeiro tempo o jogo foi bem disputado a um ritmo agradável para os adeptos presentes no Dragão. O F. C. Porto controlou a maior parte do jogo e teve uma boa chance nos pés de Otávio para marcar, respondida pouco depois por um remate de Seba Pérez, que obrigou Diogo Costa a uma boa defesa. Já perto do intervalo, Mehdi Taremi viu o cartão amarelo por, na interpretação do árbitro, ter simulado uma falta dentro da área do Boavista.

Na segunda parte Sérgio Conceição promoveu três alterações: Toni Martínez, Galeno e André Franco entraram para os lugares de Evanilson, Manafá e Eustaquio, respetivamente. O Boavista conseguiu crescer na partida mas a baliza do F. C. Porto não foi muito ameaçada. Aos 59 minutos, Ricardo Mangas fez falta sobre André Franco e o árbitro Rui Costa considerou grande penalidade. Na conversão, Taremi não desperdiçou e abriu a contagem.

Aos 66 minutos, Ricardo Mangas conseguiu isolar-se mas foi puxado por Marcano, que viu o cartão vermelho direto.

Reduzido a dez unidades, o jogo esteve mais partido e aos 86 minutos Diogo Costa voltou a brilhar, ao defender um remate de Bozeník que parecia golo certo. Nos minutos finais o Boavista balançou-se mais para o ataque, mas não conseguiu o empate.