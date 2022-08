F. C. Porto reforça-se no Estoril e Benfica faz proposta por médio

André Franco está muito próximo de ser contratado pelos dragões, enquanto o Benfica continua a tentar fechar centrocampista do Feyenoord.

F. C. Porto: André Franco vai ser reforço do F. C. Porto para as próximas cinco temporadas. Segundo apurou o JN, o médio do Estoril vai custar quatro milhões de euros aos cofres dos dragões, que ficam com 90% do passe.

Benfica: O Benfica terá apresentado uma proposta superior a dez milhões de euros por Fredrik Aursnes para levar o médio do Feyenoord. As águias estão próximas de finalizar o acordo com o clube neerlandês e deverão iniciar o processo de venda de Weigl a seguir.

PSG: ​​​​​​​Mais um português junta-se à comitiva do PSG. Renato Sanches foi oficializado como reforço dos parisienses a troco de 15 milhões de euros, tendo assinado até 2027 com a formação da capital francesa. No emblema, irá encontrar Danilo, Nuno Mendes e Vitinha como compatriotas.

Roma: José Mourinho vai mesmo ter um reforço para o meio campo. Wijnaldum chegou esta quinta-feira a Roma para assinar com os "giallorossi", a título de empréstimo, proveniente do PSG.

Sevilha: O Manchester United emprestou Alex Telles ao Sevilha até junho de 2023, oficializou esta quinta-feira o clube da Andaluzia. O Sevilha irá pagar dois milhões de euros como parte do salário auferido pelo ex-F. C. Porto no clube inglês.

LA Galaxy: Riqui Puig é a mais recente contratação do LA Galaxy. O médio de 22 anos trocou o Barcelona pelo clube da liga norte-americana de futebol e assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. O clube catalão fica com 50% de uma futura venda do jovem espanhol.

Chelsea: Depois de ter sido associado a uma transferência para o Barcelona, Cesar Azpilicueta renovou o contrato com o Chelsea por mais dois anos. O capitão de equipa continuará assim na formação de Thomas Tuchel.

Lille: ​​​​​​​Paulo Fonseca recebeu esta quinta-feira mais um reforço e um já bem conhecido. O lateral esquerdo Ismaily assinou por uma temporada, com outra de opção, pela formação francesa. Recorde-se que o brasileiro foi treinado por Paulo Fonseca no Shakhtar Donetsk, clube que representava.

Liga portuguesa: Várias novidades nas equipas do campeonato. O Vizela contratou por três épocas o lateral direito Carlos Isaac ao Alavés, após rescindir contrato com a formação espanhola. O Santa Clara assinou com Victor Bobsin, proveniente do Grémio, até 2025. O Famalicão reforçou-se no mercado francês, tendo contratado Zaydou Youssouf ao St-Etienne. Por fim, Diaby trocou o Paços de Ferreira pelo Portimonense.

Liga 2: O Moreirense recebeu emprestado o médio Ofori, proveniente do Famalicão. Já o Feirense, contratou Diogo Brás, ex-Sporting.