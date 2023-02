F. C. Porto reforça tendência positiva quando Sérgio Conceição é expulso

Vitória com o Marítimo, num encontro em que Sérgio Conceição viu o cartão vermelho pela 12.ª vez desde que assumiu o comando técnico do F. C. Porto, confirma tendência: dragões venceram a maior parte dos desafios e só consentiram duas derrotas. Artur Soares Dias é o árbitro que mais vezes (três) expulsou o treinador portista.

A 12.ª expulsão de Sérgio Conceição desde que, na época 2017/18, passou a ser treinador do F.C. Porto confirmou a tendência de que os dragões, apesar da contrariedade, conseguem na maior parte dos casos resultados positivos.

O triunfo (2-0), na noite desta quarta-feira, no arquipélago da Madeira, frente ao Marítimo, em jogo da 18.ª jornada do campeonato, acentuou a tendência de o F.C. Porto ser capaz de ultrapassar a adversidade de ficar sem o treinador no banco e alcançar os objetivos para esses jogos.