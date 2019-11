Ontem às 22:48 Facebook

O F. C. Porto regressou este domingo às vitórias na Liga, ao vencer o Desportivo das Aves, por 1-0, em partida da 10.ª jornada, decidida com o golo solitário de Marcano.

O defesa espanhol marcou o tento que desequilibrou o jogo aos 13 minutos, disfarçando uma exibição de pouca inspiração dos portistas, castigada com um coro de assobios dos adeptos no final, perante um Aves aguerrido, que não mostrou o peso de carregar a lanterna-vermelha.

Ainda assim, o desaire mantém os avenses no último lugar da prova, com apenas três pontos, enquanto o F. C. Porto segue agora isolado no segundo lugar da prova, com 25 pontos, beneficiando do empate do Famalicão (2-2), frente ao Sporting de Braga.

Os dragões até entraram no jogo a mostrar vontade em redimirem-se do deslize de meio de semana, no empate na visita ao Marítimo.

Foi já depois do minuto nove, quando os presentes no estádio dedicaram aplausos ao ex-jogador Fernando Gomes, que luta contra uma doença oncológica, que Marcano inaugurou o marcador, ainda antes do quarto de hora.

O central espanhol fugiu à marcação avense, e surgiu ao segundo poste, desviando, sem dificuldade, um cruzamento de Otávio, para 1-0, naquela que foi a primeira oportunidade do encontro.

O Aves tentou responder à contrariedade logo no minuto seguinte, num livre de Welinton, que saiu um pouco por cima, disfarçando alguma timidez com que os forasteiros entraram no desafio.

Mesmo sem deslumbrar, e com muitos passes falhados, os dragões mantinham o controlo dos acontecimentos, e, aos 24, viram o árbitro corrigir, com recurso às imagens do videoárbitro (VAR), uma primeira indicação para grande penalidade, após uma queda na área avenses de Bruno Costa.

No entanto, apesar do maior volume do jogo, o F. C. Porto não o conseguia materializá-lo em mais oportunidades de golo, sendo a exceção um remate, de longe, de Luís Diáz, que o guarda-redes do Aves Aflalo respondeu com uma das defesas da noite.

Embora apresentando uma equipa com maior pendor defensivo, os visitantes tentavam aproveitar as poucas chances que dispunham, e Welinton, em mais um livre, e Mohammadi, num remate de longe, ainda tentaram a sorte, mas sem pontaria para alterar o 1-0 com que se chegou ao intervalo.

No regresso do descanso, o Aves surgiu com menos respeito pelo adversário, mostrando uma solidariedade a defender que ia forçando os erros dos F. C. Porto, e também algum atrevimento nas saídas para o contra-ataque, com Welinton e Rúben Oliveira a voltarem a tentar a sorte de longe.

Insatisfeito com a prestação da equipa, Sérgio Conceição lançou Zé Luís e Alex Telles, de uma só vez, no jogo, numa mexida que não teve resultados práticas, até porque o Aves conseguia fazer bem as dobras, com Falcão em destaque num par de ocasiões a anular as desmarcações de Manafá e Zé Luís.

Para tentar colmatar essas pechas na construção, o F. C. Porto tinha, de bola parada, as melhores oportunidades, levando perigo num cabeceamento de Pepe, após um canto, que Aflalo defendeu para a barra, e num golpe de Soares, na sequência de um livre, mas que saiu por cima.

O Aves, apesar das limitações técnicas, não quebrou e foi procurando algumas brechas na formação portista, que numa noite de pouco inspiração não conseguiu criar mais calafrios, acabando por ter de se contentar com o 1-0 final.

Veja o resumo do jogo: