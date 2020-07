F. C. Porto renova até 2021 com norte-americano Brad Tinsley

JN/Agências Hoje às 16:58 Facebook

O F. C. Porto anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato por uma época com o base norte-americano Brad Tinsley, que assim competirá pela equipa de basquetebol até 2021.

"Esta renovação significa tudo para mim. Eu e a minha mulher adoramos estar aqui e sinto que o Porto é a minha segunda casa. Adoro os jogadores, os treinadores, os adeptos e tudo o que envolve o F. C. Porto. Assinar esta renovação de contrato foi um dos dias mais felizes da minha vida. É bom saber que posso continuar a viver o meu sonho de jogar aqui", resumiu o atleta.

O jogador de 31 anos chegou à Invicta em 2015 e saiu em 2017 - conquistou um campeonato, uma Supertaça e a Taça Hugo Santos - tendo regressado ao clube em fevereiro de 2019, ajudando à conquista de mais uma Supertaça.

Tinsley aponta como objetivo "todos os títulos" nas provas nas quais a equipa participar, assegurando que os seus objetivos estão "alinhados com a filosofia de Moncho López", o treinador. "Quero melhorar todos os dias e essa é a mentalidade deste clube. Trabalhamos no máximo todos os dias no F. C. Porto. Se trabalharmos no máximo, os resultados vão aparecer", vincou.