F. C. Porto renova contrato com guarda-redes Ricardo Silva e Francisco Meixedo

O F. C. Porto anunciou esta quinta-feira a renovação dos vínculos contratuais com os guarda-redes Ricardo Silva e Francisco Meixedo até 2023.

Ricardo Silva, de 21 anos, que defende atualmente a baliza da equipa B, representou os dragões em todos os escalões de formação.

"É um motivo de grande orgulho renovar com o clube do meu coração. Já são muitos anos de FC Porto e, felizmente, prolongámos essa ligação por mais tempo. Estou muito feliz e é um orgulho para mim e para a minha família, que me ajudou muito a chegar aqui. Espero ficar muito mais tempo neste clube", salientou o guradião aos meios de comunicação do clube.

E continuou: ""Já passei momentos muito felizes e já passei por momento menos felizes, mas até agora tem sido muito bom e é difícil eleger o momento mais importante, mas talvez tenha sido quando me tornei jogador profissional do clube e me estreei na Liga 2. Foi um objetivo que concretizei e agora é continuar".

Por seu lado, Francisco Meixedo, de 19 anos, chegou ao clube em 2009 e também percorreu toda a formação nos azuis e brancos, tendo conquistado o título nacional e europeu de sub-19, em 2019, sendo também internacional pelos sub-17, sub-18 e sub-19. O jovem guardião tem sido presença assídua nos treinos da equipa principal do FC Porto.

"É um sentimento de felicidade máxima, estou muito feliz mesmo. É um privilégio para mim continuar a vestir a camisola deste clube que represento desde pequeno, já há 12 anos. O FC Porto sempre me fez crescer como jogador e como homem, sempre me trataram bem e agora é continuar. Vou continuar a trabalhar, como sempre fiz, e juntos vamos lograr grandes feitos", realçou o jogador aos meios de comunicação do clube.

Como ponto alto nos dragões até ao momento, Meixedo aponta a época de 2018/2019. "Fomos campeões nacionais de juniores e ganhámos a Youth League pela primeira vez. Foram momentos únicos e que nunca vou esquecer", justificou.