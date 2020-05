F. C. Porto renova ligação com jovem guarda-redes da equipa B

Nuno Barbosa Hoje às 18:31 Facebook

Internacional jovem por Portugal, o guarda-redes Ricardo Silva, de 21 anos, terminava contrato com os dragões a 30 de junho próximo. No entanto, o jogador da equipa B do F. C. Porto prolongou a ligação ao clube por mais um ano, até 2021.

Às ordens de Rui Barros, este jovem guarda-redes somou, na presente temporada, 20 jogos, 17 na LigaPro e três na Premier League International Cup. Ricardo Silva começou carreira no Candal e passou ainda pelo Estarreja até chegar ao F. C. Porto em 2011. Jogou nas equipas da Dragon Force, passou pelo Padroense (2014/15) e, por fim, fez o percurso natural nas equipas júnior e B dos dragões.