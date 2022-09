F. C. Porto repudia ataque ao carro da família de Sérgio Conceição

Em comunicado, o F. C. Porto confirma o incidente com familiares do treinador dos dragões e lamenta a falta de proteção das autoridades.

O F.C. Porto "repudia totalmente" o ataque ao carro da família de Sérgio Conceição, ocorrido na noite desta terça-feira, à saída do Estádio do Dragão, após a goleada sofrida frente ao Club Brugge (4-0), para a Liga dos Campeões.

Em comunicado, o clube azul e branco lamenta, ainda, a "falta de proteção das autoridades" e apela a que "o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados".

A mulher e dois dos filhos do treinador do F.C. Porto encontravam-se na viatura, que foi alvo de tentativa de apedrejamento por um grupo de adeptos, não identificado. Não houve feridos, nem danos materiais.

Liliana Conceição, esposa do técnico, deixou o recinto na companhia dos filhos Rodrigo (22 anos) e José (sete) e, nas imediações do Museu do F.C. Porto, um grupo tentou apedrejar o veículo.

O ataque deixou a família do técnico apavorada. A Polícia confirma ter havido uma "tentativa de apedrejamento" de um carro, junto ao recinto portista, mas, ao JN, fonte policial adiantou não ter tido conhecimento de feridos, nem de danos materiais.