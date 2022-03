F. C. Porto já estava dentro do avião quando ficou retido em França

Nuno A. Amaral, em Lyon Hoje às 09:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa portista teve de passar mais uma noite em Lyon, devido a uma avaria no avião que deveria trazer a equipa de volta à cidade Invicta após o jogo de quinta-feira da Liga Europa

A equipa portista regressa apenas esta sexta-feira à tarde ao Porto, pois foi forçada a ficar em Lyon, devido a problemas técnicos que impediram o avião de voar para Portugal.

Eliminados da Liga Europa, os dragões voltam a concentrar-se no campeonato e ficam com menos tempo de descanso antes da visita ao Bessa, no domingo, às 20.45 horas. Devido a este contratempo, só terão o dia de sábado para preparar o dérbi. A chegada ao Porto, esta tarde, está prevista para as 17.20 horas. A equipa ainda almoça em Lyon e só depois ruma ao aeroporto.

Segundo apurou o JN, a comitiva do F. C. Porto já estava dentro do avião quando soube que não poderia viajar por causa dos problemas técnicos do aparelho, que chegou a fazer-se à pista para descolar. Já de madrugada, os jogadores e a equipa técnica voltaram à mesma unidade hoteleira onde estavam hospedados em Lyon, antes do jogo da segunda mão com a equipa francesa.

O F. C. Porto foi eliminado da Liga Europa, depois de uma derrota no Dragão, por 1-0, e do empate em França (1-1), na quinta-feira.