F. C. Porto retira número 1 da camisola em homenagem a Quintana

O F. C. Porto anunciou esta sexta-feira que a direção do clube decidiu retirar o Número 1 da camisola de andebol do clube, como forma de homenagear Alfredo Quintana, falecido esta sexta-feira.

"A Direção do F. C. Porto tomou a decisão no sentido de homenagear Alfredo Quintana. Aprovando uma proposta apresentada por Jorge Nuno Pinto da Costa, a Direção do F. C. Porto decidiu retirar a camisola número 1 do andebol do clube", pode ler-se numa nota publicada no site oficial dos azuis e brancos.

Os dragões acrescentam que "esta decisão é uma homenagem a Alfredo Quintana, até hoje o dono da camisola número 1 do andebol do F. C. Porto".

O guarda-redes luso-cubano, seis vezes campeão nacional pelo clube, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória sofrida pouco antes do treino de segunda-feira e morreu esta sexta-feira, aos 32 anos.