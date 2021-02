F. C. Porto revela mais-valias de Alex Telles e Fábio Silva

JN Hoje às 21:34 Facebook

O F. C. Porto apresentou um resultado líquido de 34 milhões de euros nas contas do primeiro semestre da época 2020/2021, segundo dados publicados esta sexta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e atingiu 36 milhões em mais-valias nas transferências de Alex Telles e Fábio Silva.

"Apesar do impacto adverso da pandemia, o resultado líquido consolidado apresentado pela Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, no primeiro semestre do exercício 2020/2021, foi positivo em 34.450m€", revelaram os dragões no documento entregue à CMVM.

A SAD azul e branca destaca o papel da presença na Liga dos Campeões para os resultados obtidos. "Embora se mantenha a interdição dos estádios ao público, e a consequente inexistência de receitas de bilheteira e Corporate Hospitality, os Proveitos operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores aumentaram significativamente, atingindo agora os 94.777 ME, fundamentalmente devido à participação do F. C. Porto na edição 2020/2021 da UEFA Champions League", pode ler-se no relatório de prestação de contas semestral.

Quanto às mais-valias, o lateral brasileiro, vendido ao Manchester United no mercado de verão, gerou uma receita de 11.199.820 euros, enquanto o avançado, transferido para o Wolverhampton, garantiu mais 25 milhões de euros.

O relatório indica que a mudança de Chidozie para o Boavista permitiu um encaixe de cinco milhões de euros e que a mais-valia de Soares (Tianjin Teda) se fixou nos 3,4 milhões.

"Os resultados só não são mais favoráveis por causa de decisões incompreensíveis das autoridades, que insistem na realização de jogos à porta fechada", refere Pinto da Costa, líder portista, na mensagem do Relatório e Contas.