F. C. Porto-Rio Ave e Setúbal-Benfica antecipados para sábado

Liga divulga horários de todas as jornadas até à paragem para os jogos das seleções.

A Liga Portugal divulgou esta sexta-feira o calendário completo das jornadas 24, 25 e 26 do campeonato, que antecedem a paragem para o calendário da FIFA, no final do mês de março.

O jogo Braga-Portimonense abrirá a 24.ª jornada, na próxima sexta-feira. No dia seguinte entram em ação os dois candidatos ao título: o Benfica desloca-se a Setúbal e o F.C. Porto recebe o Rio Ave.

Jornada 24 - 6 março: Braga-Portimonense (20.30, Sport TV); 7 março - Tondela-Boavista (15.30, Sport TV); Setúbal-Benfica (18.00, Sport TV), FC Porto-Rio Ave (20.30, Sport TV); 8 de março: Belenenses-Famalicão (15.00, Sport TV), Moreirense-Marítimo (15.00, Sport TV), Gil Vicente-Santa Clara (17.00, Sport TV), Sporting-Aves (17.30, Sport TV), P. Ferreira-V. Guimarães (20.00, Sport TV).

Jornada 25 - 13 de março: Rio Ave-P. Ferreira (20.30, Sport TV); 14 de março: Portimonense-Gil Vicente (15.30, Sport TV), Marítimo-Setúbal (15.30, Sport TV), Benfica-Tondela (18.00, BTV);V. Guimarães-Sporting (20.30, Sport TV); 15 de março: Santa Clara- SC Braga (15.00, Sport TV), Aves-Belenenses (15.00, Sport TV), Boavista-Moreirense (17.30, Sport TV), Famalicão-FC Porto (20.00, Sport TV)

Jornada 26 - 20 de março: Gil Vicente-Famalicão (20.30, Sport TV); 21 de março: Tondela-Aves (15.30, Sport TV), V. Setúbal-Santa Clara (15.30, Sport TV), F.C. Porto-Marítimo (18.00, Sport TV), Portimonense-Benfica (20.30, Sport TV); 22 de março: Belenenses-V. Guimarães, 15.00, Sport TV); Moreirense-Rio Ave (15.00, Sport TV); Braga-Boavista (17.30, Sport TV), Sporting-P. Ferreira (20.00, Sport TV).