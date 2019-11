F. C. Porto roda em Glasgow: Mbemba à direita, Telles e Manafá à esquerda

Hoje às 19:08 Facebook

Sérgio Conceição readapta a equipa e avança para o Rangers com um alinhamento inédito. Telles a defesa esquerdo e Manafá a extremo jogarão pelo corredor esquerdo.

No Ibrox Stadium, o F. C. Porto entra em igualdade pontual com o Rangers. O empate serve aos dragões para se manterem donos do destino, nas duas últimas jornadas, a disputar com o Young Boys e com o Feyenoord, que também se defrontam, à mesma hora, na Holanda.

Em caso de vitória, conjugada com empate ou derrota do Young Boys, o F. C. Porto tomará o comando do grupo G.

Em Glasgow, sob arbitragem do italiano Davide Massa, o F. C. Porto alinhará com o seguinte "onze": Marchesín, Mbemba, Pepe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Uribe; Corona, Otávio, Manafá, Soares.