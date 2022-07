F. C. Porto sagra-se campeão da Europa

JN/Agências Hoje às 20:24 Facebook

O F. C. Porto sagrou-se campeão europeu, repetindo o feito de 2017, após derrotar os turcos do FBN Tekstil BSK no desempate por "grandes penalidades" (2-2 e 14-6), perante o olhar atento de Pinto da Costa.

Nas meias-finais os dragões bateram os espanhóis do CB Paiporta por 3-1 (com parciais de 29-40, 40-21, 40-28 e 40-35), mas no jogo decisivo tiveram de suar para conquistar o troféu, a jogar em casa, na Academia do Estádio do Dragão.

No primeiro duelo da final o recém-coroado campeão europeu na vertente individual, Daniel Sánchez colocou os azuis e brancos em vantagem desde cedo (40-33), só que os forasteiros responderam através de Gokhan Salman - que derrotou João Ferreira com relativo conforto (40-24).

No terceiro jogo Dick Jaspers, que não podia falhar, fez sete carambolas consecutivas e teve bola de jogo, mas errou por milímetros, permitindo a Tayfun Tasdemir castigar o número um mundial pela margem mínima (40-39). Rui Manuel Costa, que recuperou de um atraso significativo no marcador, segurou os dragões na eliminatória e fez o dois igual (40-38).



As novas regras da competição ditam que, em caso de igualdade, o vencedor se decide através do desempate por "penáltis" e aí os azuis e brancos não perdoaram. João Ferreira e Gokhan Salman fizeram uma entrada cada, antes de Rui Manuel Costa voltar a brilhar e fazer sete seguidas. Daniel Sanchéz tremeu na terceira mesa, perdendo o duelo com Murat Naci Coklu e deixou tudo nas mãos do companheiro de equipa holandês. Dick Jaspers não tremeu com a responsabilidade, apresentou-se em melhor forma do que nas "meias" e assinou cinco carambolas logo a abrir, colocando Tayfun Tasdemir sob enorme pressão. À terceira entrada, o turco falhou o alvo e os portistas suspiraram de alívio antes de festejarem o segundo título de campeões europeus.