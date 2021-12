F. C. Porto sai da Taça da Liga com triunfo

Susana Silva Ontem às 22:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de Pepê, aos 83 minutos, permitiu ao F. C. Porto encerrar o Grupo D com uma vitória frente ao Rio Ave (1-0), na terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, um desfecho que coloca o Santa Clara na Final Four.

Numa partida em que Sérgio Conceição aproveitou para estrear cinco jogadores que habitualmente alinham na equipa B - João Marcelo, Zé Pedro, Bernardo Folha, Gonçalo Borges e Vasco Sousa -, além do guarda-redes Cláudio Ramos, dragões e vila-condenses protagonizaram alguns momentos de bom futebol.

O único golo surgiu aos 83 minutos, numa jogada que começou com uma grande defesa de Cláudio Ramos e terminou com o golo de Pepê, a passe de Gonçalo Borges, com Léo a não conseguir fazer o corte e a ver o avançado brasileiro finalizar.

Veja o golo de Pepê (1-0):

Com este triunfo portista, quem segue para a Final Four é o Santa Clara, líder com quatro pontos. Os dragões ficaram em segundo, com três e os vila-condenses terceiros, com apenas um.