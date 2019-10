F. C. Porto sai derrotado de Roterdão

Hoje às 19:49, atualizado às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Golos de Jens Toornstra e Rick Karsdorp dão a vitória (2-0) ao Feyenoord. Dragões muito perdulários.

O F. C. Porto sofreu a primeira derrota (2-0) no grupo G da Liga Europa, ao perder, esta quinta-feira, com o Feyenoord, por 2-0, na "banheira" de Roterdão. Jens Toornstra, no recomeço (49 minutos), e Rick Karsdorp (80m), na reta final, apontaram os golos da formação holandesa.

Os dragões só se podem queixar de si próprios, pois dominaram a grande parte da primeira parte e perderam algumas situações para marcar. Na segunda parte, a equipa de Sérgio Conceição dispôs ainda de ocasiões mais flagrantes, mas houve pontaria a mais aos ferros e Marega esteve desastrado no capítulo da finalização.

Otávio, na conclusão de um livre ensaiado, atirou a bola ao poste, e Luis Díaz acertou com estrondo na trave. Pelo meio, Marega, com a baliza escancarada, atirou por cima.