F. C. Porto segura David Vinhas até 2026

O F. C. Porto anunciou esta quinta-feira ter renovado contrato com o central júnior David Vinhas até 2026.

"O F. C. Porto e David Vinhas acertaram a renovação do contrato que passa a ligar as duas partes até 2026", escreveram os dragões numa nota publicada no site oficial.

O defesa central, de 19 anos, iniciou a formação no dragão em 2016, quando foi contratado para ingressar nos sub-15, proveniente do Vitória de Guimarães. Desde aí realizou mais de uma centena de jogos pelos portistas.

Natural de Santo Tirso, o jogador, que é internacional por Portugal e capitão nos sub-19 do F. C. Porto, disputou esta época já 33 jogos pelos azuis e brancos, tendo apontado três golos.

"Era algo que ambicionava há muito tempo, sempre foi o meu desejo e agora que se concretizou, estou muito feliz. Esta sempre foi a minha casa desde os 13 anos de idade e é um sentimento de muito orgulho, quero continuar aqui por muitos anos", avançou David Vinhas, em declarações aos meios de comunicação do clube.

E continuou: "Seguindo os exemplos dos maiores capitães que já passaram neste clube, é uma responsabilidade muito grande e não me acarreta nada de especial, porque sempre tive o sentimento de líder dentro de mim. Influenciar os meus colegas de equipa é sempre bom e é muito bom ser capitão".

O central define-se como "um jogador que não desiste, que luta até ao fim, que dá tudo em todos os jogos e tem a mística do Dragão, da qual muita gente fala".

David Vinhas tem como exemplo o capitão da equipa principal. "Claro que temos o exemplo do nosso capitão, o Pepe, e gostava de seguir a carreira dele que, se Deus quiser, vai durar muitos anos ainda", projetou.

No momento da renovação de contrato, o defesa não esquece a família. "Os meus pais sempre foram o meu suporte, a minha inspiração e eu, juntamente com eles, consegui coisas muito boas. Eles são a base da minha vida, a família é o mais importante", salientou.

Num futuro próximo, o jovem talento quer conquistar o campeonato nacional de sub-19, mas espera preencher o currículo com muitos mais troféus. "Desejo alcançar títulos, como todos os jogadores querem, e no clube quero chegar à equipa principal, afirmar-me aqui, fazer muitos jogos e, se um dia pudesse jogar neste estádio e, oxalá, ser campeão nacional, seria um sonho realizado. É um sentimento indescritível. O sonho de qualquer pessoa que torce por este clube é entrar neste estádio e ter os adeptos a gritar o seu nome, seja num jogo de apresentação ou se marcar um golo. Acho que isso seria um sentimento que não conseguiria explicar", finalizou.