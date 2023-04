F. C. Porto segura João Miranda: "Acho que sou parecido com Pepê"

JN Hoje às 15:09 Facebook

O F. C. Porto continua na senda de segurar as pérolas da formação. Desta feita, coube a João Miranda assinar o primeiro contrato de formação com os dragões.

"É preciso muito esforço, dedicação e espírito de sacrifício, mas também precisamos de ter muita qualidade. Penso que tenho isso tudo e que posso chegar à equipa principal se continuar assim", referiu o jovem avançado, de 13 anos, ao sítio oficial dos portistas.

Esta temporada, João Miranda leva 23 jogos e seis golos apontados. Para trás ficou um início de aventura no Dragão algo atribulado, por culpa da pandemia.

"Cheguei na época que ficou marcada pela covid-19. Tivemos muitos treinos em casa e não chegamos a ter torneios. Foi uma experiência difícil porque tínhamos de estar em casa, de ter um telemóvel para poder gravar e um espaço bom para poder treinar. Os treinadores ajudaram-me muito porque não estava totalmente integrado na equipa, mas quando voltei para o campo pensei em dar o máximo, o meu melhor e ir para cima dos adversários", revelou o jovem.

Sobre as referências, identificou Otávio, "um jogador que tem muita raça e que trabalha muito para a equipa" , e Taremi, "que além de fazer muitos golos consegue ajudar na defesa", mas é em Pepé que se revê: "Tem uma habilidade muito grande, vai para cima dos jogadores da equipa adversária e finta, cruza, passa... Acho que sou parecido com ele".