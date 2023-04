F. C. Porto segura Rodrigo Morais: "O meu objetivo é chegar à equipa principal"

JN Hoje às 13:48 Facebook

O jovem Rodrigo Morais, de apenas 14 anos, assinou o primeiro contrato de formação pelo F. C. Porto. O defesa central tem Pepe e Fábio Cardoso como principais referências.

Aos 14 anos, Rodrigo Morais assinou o primeiro contrato de formação com o F. C. Porto, onde chegou há dois anos, oriundo da Casa do Benfica de Estarreja.

"Sinto-me muito feliz por esta renovação. É sinal de que tenho trabalhado bem e que as pessoas do clube confiam em mim. Esta renovação dá-me mais responsabilidade", revelou o jogador, ao sítio oficial dos dragões.

Recordando o "orgulho muito grande" que sentiu quando o F. C. Porto decidiu apostar em si, Rodrigo tem em Pepe e Fábio Cardoso, centrais da equipa principal portista, as grandes referências.

"Jogam na minha posição e, quando olho para eles, imagino-me no lugar deles, pois o meu objetivo é chegar à equipa principal", referiu o jovem.

Esta temporada, Rodrigo Morais soma dez partidas pela equipa sub-14 dos dragões.