F. C. Porto sem argumentos para o Bayer está fora das provas europeias

Nuno Barbosa Hoje às 19:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Ponto final na carreira europeia do F. C. Porto na presente temporada. Depois da derrota na Alemanha, por 2-1, os dragões voltaram a perder, desta feita no Estádio do Dragão e por 3-1. O golo de Díaz, ainda na primeira mão, acabou por não servir de nada, já que a equipa de Sérgio Conceição não teve arte para combater o poderio do Bayer Leverkusen, somando um desaire de 5-2 no conjunto das duas mãos.

O F. C. Porto até começou por cima do Bayer Leverkusen, mas à passagem do 10.º minuto, no primeiro lance de perigo junto à baliza de Marchesín, os alemães adiantaram-se no marcador, por intermédio de Alario. Demirbay ganhou a bola no corredor central, ultrapassou três portistas e entregou a Alario, que rematou para o fundo das redes. O lance ainda foi ao VAR, devido a possível posição irregular do avançado, mas acabou por ser validado.

Ainda antes da meia hora, nova contrariedade para a equipa de Sérgio Conceição, com Luis Díaz a sofrer uma lesão muscular, entrando Nakajima para o seu lugar. Até ao intervalo, o futebol portista prosseguiu cinzento, mas o marcador não voltou a mexer.

Foi já no segundo tempo que o Bayer Leverkusen colocou o ponto final na eliminatória, quando Demirbay ampliou a vantagem germânica, ao minuto 50, num lance em que fica a ideia de que Marchesín poderia ter feito melhor.

Num fim de tarde para esquecer, o pior para os portistas ainda estava para vir. Ao minuto 58, Havertz sentenciou a eliminatória, num contra-ataque que espelhou bem o desnorte da defesa portista.

A verdade é que, apesar de sentir que a eliminatória, estava perdida, o F. C. Porto não atirou a toalha ao chão e ainda chegou ao golo por intermédio de Marega.

Até ao apito final, os dragões ainda ficaram reduzidos a 10 elementos, fruto da expulsão de Soares, que tinha entrado 20 minutos antes. O atacante deu uma cotovelada num adversário e viu o vermelho direto.

Depois de ter perdido a final da Taça da Liga, os dragões também estão fora da Liga Europa. A equipa de Sérgio Conceição luta, agora, em exclusivo, pelo campeonato e Taça de Portugal. Igualmente certo é que os azuis e brancos já não vão disputar a próxima edição da Supertaça Europeia, que se realizará no Estádio do Dragão.

Na próxima segunda-feira, os azuis e brancos defrontam o Santa Clara, nos Açores, em jogo referente à 22.ª jornada da Liga.