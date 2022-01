F. C. Porto sem casos de covid

Nuno A. Amaral Hoje às 12:36 Facebook

Testes realizados na manhã desta sexta-feira não trouxeram novas infeções ao plantel portista.

O F. C. Porto vai defrontar o Estoril, este sábado, com a equipa na máxima força no que diz respeito a infeções com o novo coronavírus. A bateria de testes efetuada esta manhã indicou que todos os jogadores do plantel portista testaram negativo à covid-19.

Luis Díaz, que falhou o clássico do campeonato com o Benfica, por ter testado positivo na véspera do jogo, já está recuperado e entra nas opções de Sérgio Conceição para a visita ao Estoril.

Quanto a lesões, o técnico portista não conta com João Mário, Manafá, Pepe e Marcano, tendo ainda como ausências certas Zaidu e Nanu, que estão ao serviço das seleções da Nigéria e da Guiné-Bissau, a preparar a participação na Taça das Nações Africanas