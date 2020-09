F. C. Porto soma primeira vitória na Champions

JN Ontem às 22:31 Facebook

O F. C. Porto registou esta quarta-feira a primeira vitória na Liga dos Campeões de andebol, ao bater, no Dragão Caixa, os bielorrússos do Meshkov Brest, por 27-25, na segunda jornada do Grupo A.

As duas equipas protagonizaram uma partida muito equilibrada, com os azuis e brancos a chegarem ao intervalo com uma vantagem de três golos (12-9).

No próximo encontro, agendado para dia 30 de setembro (19.45 horas), os portistas deslocam-se à Alemanha, ao terreno do SG Flensburg-Handewitt, primeiro classificado do grupo.