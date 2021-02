F. C. Porto-Sporting: as setas do clássico

Arnaldo Martins Hoje às 14:29 Facebook

Marega leva seis tentos apontados ao Sporting e Nuno Santos soma três frente ao F. C. Porto. São setas apontadas às balizas no clássico.

Clássico sem adeptos já lembra comida insossa, então se não houver golos a coisa fica ainda mais desconsolada. Tanto no F. C. Porto como no Sporting não faltam artistas com qualidade para decidir e atirar a bola para o aconchego das redes, mas nos atuais plantéis há dois nomes que se destacam: Marega e Nuno Santos. São eles que têm caprichado quando encontram um dos grandes rivais pela frente. O maliano já marcou seis vezes aos leões, ao passo que o extremo conta com três tiros certeiros na baliza azul e branca.

A veia goleadora de Marega despertou no Minho, com a camisola do Vitória e três golos aos leões. Dois aconteceram numa célebre partida do campeonato, que terminou empatada, 3-3, depois do Sporting ter estado na frente, por 0-3. Noutra ocasião, Marega garantiu a igualdade (1-1) em Alvalade. Ao serviço do F. C. Porto, o avançado tem sido um verdadeiro "caça-leões", tendo esta época apontado um golo na meia-final da Taça da Liga, em Leiria, que acabou por ser inglório face à reviravolta leonina (1-2). Na temporada anterior, o atacante deixou marca vincada nos dois clássicos, abrindo o ativo em Alvalade (1-2) e sentenciando o triunfo (2-0), no Dragão, que consumou o 29.º título nacional dos dragões.