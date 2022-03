F. C. Porto-Sporting: Conselho de Disciplina acusa Pepe, Tabata e Luís Gonçalves

JN Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) acusou Pepe, Tabata e Luís Gonçalves por terem protagonizado graves infrações na sequência da confusão gerada no Estádio do Dragão, após o apito final do embate entre F. C. Porto e Sporting, a contar para a 22.ª jornada do campeonato.

Tanto Pepe, central do F. C. Porto, como Tabata, extremo do Sporting, foram alvo de um processo disciplinar e suspensos preventivamente por dois jogos, uma vez que são acusados de infrações muito graves.

Já Luís Gonçalves também foi alvo de um processo disciplinar e suspenso preventivamente por 20 dias, assim como Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting.

A esta acusação segue-se a audiência em julgamento e existe possibilidade de recurso em caso de condenação.