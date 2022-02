F. C. Porto-Sporting: quatro expulsões num final vergonhoso

João Faria Ontem às 23:56 Facebook

Confusão vale vermelhos a Marchesín, Pepe, Palhinha e Tabata. Elementos das duas equipas pegaram-se junto a uma das balizas.

Acabou mal o F. C. Porto-Sporting, da 22.ª jornada da Liga, jogo que ficou marcado pela confusão que se generalizou logo após o apito final do árbitro João Pinheiro e que ditou as expulsões dos jogadores Pepe e Marchesín, por parte dos dragões, e de João Palhinha e Bruno Tabata, da equipa leonina.

No decorrer do desafio, que terminou empatado a uma bola e manteve as distâncias pontuais entre os dois primeiros do campeonato, já se tinha assistido aos cartões vermelhos exibidos a Coates, central do Sporting, e a Carlos Fernandes, técnico-adjunto da equipa sportinguista, elementos que, perto do fim da partida, estava junto à baliza de Adán alegadamente a dar instruções à equipa lisboeta.