F. C. Porto suspende contrato com a equipa de ciclismo

Dragões suspenderam o contrato de naming com a associação W52.

O F. C. Porto informou esta quinta-feira que suspendeu o contrato de "naming e licenciamento de marca com a Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo", num comunicado emitido no site oficial.

O anúncio surge no seguimento da "decisão emanada pela UCI quanto à licença desportiva da Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo, impedindo esta de participar na próxima Volta à Portugal", escrevem os azuis e brancos.

O F. C. Porto informou ainda que aguarda o "desfecho dos processos em curso" para reavaliar a decisão.

Na quarta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo comunicou que a União Ciclista Internacional retirou a licença à equipa W52.F. C. Porto, impedindo-a assim de competir na Volta a Portugal. A suspensão surge na sequência da operação "Prova Limpa", que suspendeu oito ciclistas e dois elementos do staff por irregularidades no passaporte biológico, relativos a uma suspeita de utilização de doping.