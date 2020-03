F. C. Porto suspende formação até aos sub-14 e modalidades devido ao Covid-19

Hoje às 10:03 Facebook

O F. C. Porto anunciou um conjunto de medidas "com caráter extraordinário e temporário", incluindo jogos à porta fechada e suspensão dos trabalhos nos escalões de formação, para evitar a propagação da pandemia do Covid-19.

O clube justifica as medidas pelo "aumento de casos positivos do Covid-19 em Portugal e em linha com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e das diversas Federações".

Assim, o jogo da 25.ª jornada da LigaPro entre o F. C. Porto B e o Académico de Viseu vai decorrer à porta fechada.

Foi decretada a "suspensão de toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol e modalidades até aos Sub-14, bem como o cancelamento de todas as atividades desportivas e pedagógicas nas escolas Dragon Force".

Na qualidade de visitado, todos os jogos das modalidades serão realizados à porta fechada, sendo que diversas federações já decretaram a suspensão das competições, como o basquetebol, o hóquei em patins e o voleibol.

O F. C. Porto suspendeu, também, a venda de bilhetes para todos os eventos desportivos.

O clube vai encerrar ao público as piscinas do complexo de Campanhã, suspender as visitas ao Estádio do Dragão e adotar as recomendações da Direção-Geral da Saúde em todos os restantes espaços do clube.

"O F. C. Porto irá acompanhar a evolução diária dos acontecimentos e comunicar as atualizações a estas medidas", referem os azuis e brancos em comunicado.

O futebol sénior continua a competir, com o líder do campeonato a visitar no domingo o Famalicão, em desafio que vai decorrer à porta fechada.