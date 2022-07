F. C. Porto: Taremi no olho do furacão e imune à pressão do mercado

A competição só arranca, oficialmente, este sábado - com a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Tondela, às 20.45 horas em Aveiro -, mas Mehdi Taremi continua nas bocas do mundo. Depois de ter sido criticado pelo penálti que sofreu frente ao Mónaco, no jogo de apresentação aos adeptos, o que levou os responsáveis portistas a falarem em "perseguição", o avançado teve de vir a público esclarecer umas declarações que fez a um canal iraniano e, agora, está na mira de vários clubes.

Depois do Milan, surgiu o Fenerbahçe, com a Imprensa turca a garantir que o clube treinado por Jorge Jesus até já fez uma proposta à SAD dos dragões que, sabe o JN, não está minimamente inclinada em negociar o melhor marcador da época passada.

O interesse foi avançado pela CNN Turk e, embora os valores não tenham sido tornados públicos, a proposta não terá tido qualquer recetividade, nem pelo F. C. Porto nem pelo atleta, que prefere continuar de azul e branco e ter a oportunidade de voltar a mostrar as suas qualidades na Liga dos Campeões. Entretanto, ontem à noite, em entrevista ao Canal 11, o próprio Jorge Jesus reconheceu admirar o ponta de lança, mas lembrou que já tem quatro avançados no plantel.